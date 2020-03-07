الامارات | "الصحة" والتربية" تعلنان آخر مستجدات "كورونا" والإجراءات الاحترازية المتبعة

شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" والتربية" تعلنان آخر مستجدات "كورونا" والإجراءات الاحترازية المتبعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظم المجلس الوطني للإعلام إحاطة إعلامية حول آخر مستجدات الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس "كوفيد 19" في القطاعين الصحي والتعليمي بحضور الدكتورة آمنة الضحاك وكيل وزارة مساعد لقطاع الرعاية والأنشطة في وزارة التربية والتعليم، والدكتورة ندى المرزوقي مدير إدارة الطب الوقائي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، كشف خلاله عن تعقيم

أكدت مدير إدارة الطب الوقائي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الدكتورة ندى المرزوقي، أن الحفاظ على أمن المجتمع أولوية قصوى للوزارة، مشيرة إلى أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها تهدف للحد من انتشار فيروس كورونا، وتم تنفيذها وفق بروتوكولات معتمدة من الصحة العالمية، مشيرة إلى أن عدد الحالات المؤكدة حالياً إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بلغ 45 حالة منها 7 حالات تماثلت للشفاء، وحالتين في العناية المركزة، وباقي الحالات وضعها مستقر.

وأكدت المرزوقي، أن وزارة الصحة تتبع إجراءات منظمة الصحة العالمية من فحص المخالطين للمصابين، وتم فحص المخالطين لحالتي الإصابة التي تم اكتشافهما في طواف الامارات، بلغت الحالات المخالطة لهما 26 شخص من نزلاء الفندق و56 رياضي و236 موظف وتم فحصهم وحالياً في انتظار النتائج.

وشددت على رفد جميع القطاع الصحي والمختبرات بأحدث الأجهزة حيث تم توزيع 32جهازاً للكشف الحراري بالمنافذ على مستوي الدولة لفحص القادمين لاحتواء الفيروس بجانب وجود طواقم طبية قوامها 700 شخص يعملون على مدار الساعة، مع تجهيز حجر صحي للتأكد من خلو الأشخاص من الفيروس، مشيرة إلى يتم فحص جميع القادمين من خلال الكاشف الحراري وهناك منظومة متطورة للفحص والترصد الوقائي، ونصحت القادمين من أي مناطق موبوءة تجنب مخالطة الآخرين والالتزام بالتعليمات

فيما أكدت وكيلة وزارة التربية والتعليم، آمنة الضحاك، أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم، الخاصة بفيروس كورونا، كانت جميعها احترازية ووقائية لضمان سلامة الميدان التربوي والمجتمع، واستعرضت، خلال الإحاطة، اخر المستجدات فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية والتدابير لتوفير الحماية للطلبة والتي تُعد اولوية قصوى، مشيرة إلى وجود تعاون مع وزارة الصحة والجهات ذات الاختصاص لاتخاذ الاجراءات اللازمة واتخاذ قرارات تضمن صحة الطلبة.

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وأشارت إلى أن الوزارة اتخذت تدابير وقائية على 4 محاور شملت تقديم اجازة الربيع وتطبيق الدراسة عن بعد وتعليق العمل بالحضانات مؤقتا لضمان سلامتهم وتعليق جميع الرحلات المدرسية داخل وخارج الدولة، لافته إلى أن الوزارة تنفذ حالياً، برنامج تعقيم جميع مدارس الدولة والحافلات المدرسية، وبلغ إجمالي المباني المعقمة حتى الأن 620 مبني فيما بلغ عدد الحافلات المعقمة 6 آلاف حافلة.

ولفتت الضحاك إلى أن الوزارة تتعاون مع مبادرة محمد بن راشد للتعليم الذكي، ما نتج عنه جاهزية 620 مدرسة حكومية لتطبيق التعليم عن بعد، كما تم تدريب 508 مدير مدرسة على هذه المبادرة، وتنفيذ 1196 ورشة تدريبية للتعليم عن بعد، فيما بات 168 ألف طالب بمدارس الدولة جاهزون ومؤهلون لتلقي منظومة التعليم عن بعد اضافة إلى 23 ألف طالب بالجامعات

وذكرت الضحاك أن الإجراءات الاحترازية، للوقاية من كورونا شملت تدريب 4590 سائق مشرف، و667 ممرض وممرضة مؤهل للتعامل مع أي طارئ وتنفيذ أكثر من 700 زيارة للمدارس مشيرة إلى أن الوزارة لاتزال تعمل على رفع معدلات الوعي، مؤكدة على أن غرف العزل مجهزة بطريقة تضمن عدم انتقال الفيروس.

وشددت الضحاك، على أن الطلبة المشاركون في طواف الإمارات تم وضعهم واسرهم تحت الملاحظة كإجراء احترازي، ودعت إلى تجاهل الشائعات وعدم تداولها ومتابعة المستجدات من القنوات الرسمية.