الامارات | "التربية" تدعو فئة من الطلبة إلى التزام الحجر الصحي 14 يوماً

شكرا لقرائتكم خبر عن "التربية" تدعو فئة من الطلبة إلى التزام الحجر الصحي 14 يوماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تدعو وزارة التربية والتعليم الطلبة والعاملين في المنشآت التعليمية كافة (الحكومية والخاصة)، القادمين من السفر من خارج الدولة، إلى إجراء الفحص الطبي اللازم، والتزام الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوماً للتأكد من خلوهم من المرض، إذ لن يسمح لهم بدخول المنشآت التعليمية قبل ذلك.

وأكدت الوزارة في تغريدة على"تويتر"، اليوم، أن هذه الإجراءات تأتي دعماً للقطاع الصحي وإجراءاته المتخذة، لتقليل احتمالية الإصابة بفيروس كورونا.

وكانت الوزارة أعلنت، أخيراً، بدء إجازة الربيع غداً (الأحد) لطلبة المدارس ومؤسسات التعليم العالي، لمدة أسبوعين، ثم يعقبها تعطيل دوام الطلبة لمدة أسبوعين آخرين، وتكون الدراسة خلال هذه المدة عن طريق نظام "التعلم عن بعد".

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة ووقاية المجتمع بما يخص ضرورة تجنب السفر نظرا للوضع الحالي لفيروس "كورونا" المستجد وتفشيه في عدة دول، وفي حال السفر سيتم اتخاذ الإجراءات الوقائية عند العودة من خارج الدولة وفق تقدير السلطات المختصة متمثلة في الفحوصات الطبية في المطار ومن ثم الإبقاء في الحجر الصحي المنزلي لحين التأكد من سلامة المسافر، وفي حالة التأكد من الإصابة بالفيروس فإنه سيتم تطبيق إجراءات العزل الصحي في المنشآت الصحية وذلك ضمانا لسلامته وتجنب مخالطة الآخرين.