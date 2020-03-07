الامارات | شرطة دبي تطور راداراً يرصد حالة السائق ويضبط مخالفات عدة

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تطور راداراً يرصد حالة السائق ويضبط مخالفات عدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي العميد سيف مهير المزروعي، ، عن إدخال جهاز رادار جديد في الخدمة قادر على التعرف على حالة وسلوك السائقين على الطريق أثناء القيادة، وتم إخضاعه لتجارب عدة ودقيقة إلى أن أثبت جدارته في عملية الرصد، موضحاً أن الرادار يعتبر من أحدث الأجهزة المصنعة في شرطة دبي بالتعاون مع إحدى الشركات، ويسهم في ضبط أمن الطريق، ويحد من ارتكاب المخالفات بأنواعها.

وأشار إلى أن الجهاز بإمكانه تصوير مقاطع فيديو يرصد فيها حالة وسلوك السائقين أثناء القيادة، إذ تم رصد مخالفات عدة قام بارتكابها عدد من السائقين كالانشغال بغير الطريق عن طريق استخدام الهاتف، وعدم الالتزام بخط السير الإلزامي، وعدم الالتزام بربط حزام الأمان، والقيام بعملية الانحراف المفاجئ، وغير ذلك من المخالفات.

من جهته قال مدير إدارة التقنيات المرورية في الإدارة العامة للمرور العقيد مهندس محمد علي كرم، إن شرطة دبي سباقة في البحث عما هو جديد والأفضل لضمان حقوق مستخدمي الطرق، موضحا أن الجهاز يستخدم فيه تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويمكن برمجته لضبط أي نوع من المخالفات والسلوكيات الخاطئة الأخرى، بالإضافة إلى ربطه ربط بشبكة الإرسال التلقائي (4G) إلى منصة معالجة المخالفات في النظام المستخدم، ونظام إدارة الرادار (RMS).