الامارات | موظف يتخفى وراء النقاب ويسطو على شركته.. وشرطة دبي ميزته من مشيته

شكرا لقرائتكم خبر عن موظف يتخفى وراء النقاب ويسطو على شركته.. وشرطة دبي ميزته من مشيته والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقى مركز شرطة نايف بدبي القبض على موظف آسيوي تنكر بزي امرأة مرتديا العباءة ومتخفيا بالنقاب، ليسرق 146 ألف درهم و22 ألف دولار من مقر الشركة التي يعمل بها، وذلك بعد أربع ساعات فقط من تلقي البلاغ كما أعاد المركز المال لصاحبه.

وتفصيلاً، قال مدير مركز شرطة نايف العميد طارق تهلك، إنه فور تلقي البلاغ تم تشكيل فرق العمل والنزول الميداني لمكان الحادث وتحديد مسار التحقيق، ورصد تسجيلات كاميرات المراقبة، وتبيّن أن السارق تعمد إخفاء هويته الحقيقية بالتخفي وراء النقاب، كما استعان بالمناديل الورقية ليفتح الأدراج ويسرق المبالغ المالية، دون أن يترك بصمات خلفه.

وأضاف أن السرقة نفذت دون استخدام عنف مثل خلع أو كسر باب الشركة، ما رجح أن السارق أحد العاملين فيها، وبالدراسة الدقيقة للغة جسد السارق قبل دخوله الشركة وبعدها، تأكد أنه رجل وليس امرأة.

وتابع "بالتحقيق مع جميع العاملين في الشركة، استطعنا كشف هوية الجاني من خلال مقارنة الحركات ومواصفات الجسد وأسلوب المشي الذي يُميز كل شخص عن الآخر، لافتاً إلى إعادة المبالغ المالية المسروقة كاملة إلى صاحب الشركة، الذي أعرب عن تقديره العميق على إعادة المال في يوم السرقةذاته ، لافتا إلى أنه يعيش في دبي منذ سنوات طويلة، ويشعر بالأمان والاطمئنان فيها.