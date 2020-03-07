الامارات | أروقة المحاكم

شكرا لقرائتكم خبر عن أروقة المحاكم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ■باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة ثلاثة أفارقة سرقوا بالإكراه 300 درهم وهاتفاً نقالاً من آسيوي بعد أن هاجموه أثناء دخوله إحدى البنايات، ونظرت المحكمة قضية أخرى للمتهمين أنفسهم استخدموا فيها الأسلوب ذاته بحق بائع في إحدى البقالات.

■أغرت أسورة ذهبية مرصعة بالألماس نادلاً في أحد المطاعم حين رآها أسفل طاولة كان يجلس عليها زبون، فسرقها، وحين عاد الرجل وسأل عنها أنكر رؤيتها، ما دفع صاحبها إلى إبلاغ الشرطة التي ضبطت المتهم وأحالته إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات حيث تجري محاكمته حالياً.

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إعداد: محمد فودة