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الامارات | أروقة المحاكم

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إعداد: محمد فودة 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ■باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة ثلاثة أفارقة سرقوا بالإكراه 300 درهم وهاتفاً نقالاً من آسيوي بعد أن هاجموه أثناء دخوله إحدى البنايات، ونظرت المحكمة قضية أخرى للمتهمين أنفسهم استخدموا فيها الأسلوب ذاته بحق بائع في إحدى البقالات.

■أغرت أسورة ذهبية مرصعة بالألماس نادلاً في أحد المطاعم حين رآها أسفل طاولة كان يجلس عليها زبون، فسرقها، وحين عاد الرجل وسأل عنها أنكر رؤيتها، ما دفع صاحبها إلى إبلاغ الشرطة التي ضبطت المتهم وأحالته إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات حيث تجري محاكمته حالياً.

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إعداد: محمد فودة

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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