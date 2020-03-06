مسيرة "ساعة الأرض"

دبي - بواسطة محمد فارس © Dubai Calendar قدمت بواسطة dummy-image-2 أظهروا دعمكم لمبادرة "ساعة الأرض" في دبي #EarthHourDubai من خلال مشاركتكم في المهرجان الذي يتضمّن مسيرةً مفتوحة للجميع تشمل أنشطةً ترفيهيه مناسبة لكل أفراد العائلة. تهدف هذه المبادرة السنوية التي أطلقتها هيئة كهرباء ومياه دبي (DEWA) إلى زيادة الوعي بالقضايا البيئية وتعزيز الاستدامة من خلال الالتزام بإطفاء جميع الأنوار غير الضرورية والأجهزة الإلكترونية لمدة ساعة واحدة من 8:30 إلى 9:30 مساءً في28 مارس. شاهد أيضا: ولى عهد دبى يتحول لقائد طائرة فى جولة على شواطئ الإمارة مقدم من Dailymotion إعادة تشغيل الفيديو الإعدادات إيقاف Advertisements HD HQ SD LO تخطي الإعلان ساهموا في تحقيق غد ٍأفضل للجميع، وغادروا منزلكم في الوقت المحدّد لتشاركوا في هذه المسيرة الهادفة، وتتعرّفوا على كيفية خفض استهلاك الكهرباء والمساهمة في الحفاظ على البيئة. التاريخ 28 مارس 2020 الفئة مجتمع الموقع مراسي بروميناد الهاتف +971 4 601 9999 رسم الدخول مجاناً الدخول المهرجان: 5 عصراً- 10 مساءً المسيرة: 8:30 - 9:30 مساءً الموقع الإلكتروني http://www.dewa.gov.ae

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