الامارات | "التربية" تتخذ 4 إجراءات لحماية المتدربين في مكاتب الخدمات التعليمية من "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن "التربية" تتخذ 4 إجراءات لحماية المتدربين في مكاتب الخدمات التعليمية من "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجهت وزارة التربية والتعليم، مديري مؤسسات ومراكز التدريب والمعاهد ومكاتب الخدمات التعليمية، باتخاذ أربعة إجراءات، لضمان الحفاظ على سلامة المتدربين والعاملين بها، بما يتماشى مع الجهود والإجراءات المتخذة على المستوى الوطني ، الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا / كوفيد - 19، وذلك في إطار الخطوات الوقائية والاحترازية.

وتشمل الإجراءات التزام جميع مؤسسات التدريب والمراكز والمعاهد ومكاتب الخدمات التعليمية بعدم عقد أي دورات أو محاضرات أو فعاليات تستوجب تواجد أي متدربين في مرافقها أو مرافق التدريب التابعة لها أو المستأجرة من قبلها لمدة أربعة أسابيع من تاريخ 8 مارس وحتى تاريخ 1 أبريل 2020.

ومن الإجراءات عقد الدورات أو المحاضرات أو الفعاليات عن طريق وسائل التعليم عن بعد خلال الفترة المذكورة، مع التزام جميع منتسبي المؤسسة من متدربين وعاملين باتباع تعليمات السلطات المختصة بضرورة تجنب السفر نظرا للوضع الحالي لفيروس " كورونا " المستجد وتفشيه في عدة دول ويتعين على المؤسسة ضرورة إخطار منتسبيها بذلك.

وشددت الإجراءات على ضرورة التزام جميع منتسبي المؤسسة من متدربين وعاملين في حال القدوم من السفر خارج الدولة بعمل الفحص الطبي اللازم والبقاء في الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوما لحين التأكد من سلامة المسافر وفي حال التأكد من الإصابة بالفيروس فإنه سيتم تطبيق إجراءات العزل الصحي في المنشآت الصحية وذلك ضماناً لسلامته وتجنب مخالطة الآخرين ، وتلتزم المؤسسة بعدم السماح للقادمين من السفر خارج الدولة بدخول أي من منشآتها ومرافقها قبل ذلك.

