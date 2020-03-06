الامارات | بالفيديو: 6 مهام مطلوبة من ذوي الطلبة لتنفيذ مبادرة "التعليم عن بعد"

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: 6 مهام مطلوبة من ذوي الطلبة لتنفيذ مبادرة "التعليم عن بعد" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت وزارة التربية والتعليم، 6 مهام لذوي الطلبة لتنفيذ مبادرة التعليم عن بعد، وذلك في إطار مبادرة "التعليم عن بعد" لمواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية التي يمكن أن تواجه تحقيق متطلبات المدرسة الإماراتية التي أطلقتها الوزارة، مشيرة إلى أن "التعلم عن بعد" هو أسلوب من أساليب التعلم الذاتي، الذي يؤدي إلى تعزيز نظام التعليم المفتوح والتعليم المستمر.

شاهد الفيديو:

ودعت الوزارة للتواصل معها في حالة وجود أي تحدٍ، من خلال قسم الدعم الفني على الهاتف 067017000، أو [email protected]، ويحق لأولياء أمور الطلبة اتباع الجدول التصعيدي للشكاوى في حالة عدم الاستجابة السريعة من قبل الدعم الفني.