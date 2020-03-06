الامارات | إجراءات احترازية ووقائية للمسافرين عبر مطارات دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات احترازية ووقائية للمسافرين عبر مطارات دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت هيئة الصحة في دبي أنها اتخذت حزمة من الإجراءات والتدابير الوقائية لتأمين المنافذ، على رأسها المنافذ الجوية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقالت إن كافة مطارات دبي تخضع المسافرين القادمين من الدول الموبوءة للكشف الطبي، من خلال الكاشفات الحرارية، إضافة إلى الفحص المخبري للقادمين من الصين والدول الموبوءة، وفي حال ظهور علامات لارتفاع في درجة الحرارة، يقوم الفريق الطبي بفحص الشخص للتأكد من سلامته وخلوه من الفيروس .

ودعت كافة المسافرين إلى اتباع أساليب الوقاية الشخصية أثناء السفر، للوقاية من المرض.