الامارات | تأنيب الضمير يدفع لصاً إلى تسليم نفسه للشرطة

شكرا لقرائتكم خبر عن تأنيب الضمير يدفع لصاً إلى تسليم نفسه للشرطة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تورّط لص مع شخصين آخرين في سرقة كبل كهربائي بطول 13 متراً، تابع لهيئة كهرباء ومياه دبي، بعد قطعه من مساره في أحد الشوارع بمنطقة جبل علي، وسلّم نفسه إلى الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، بعد شعوره بالذنب وتأنيب الضمير، على حد قوله، وأرشد عن شريكيه في الجريمة.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة في دبي، بأن المتهمين الثلاثة توجهوا إلى موقع عمل إحدى الشركات المزودة لهيئة الكهرباء، وقطعوا الكبل الكهربائي، ثم بادروا إلى الفرار وتواصلوا لاحقاً مع شخص يقيم في إمارة أخرى وباعوا له الكبل، وتم القبض عليه كذلك لعلمه بسرقة الكبل قبل شرائه.

وقال مهندس تابع لهيئة كهرباء ومياه دبي، إنه توجه إلى منطقة العمل فاكتشف قص كبل كهربائي وسرقته من حفرة تحت الأرض كانت ممدودة لتوصيل الكهرباء في منطقة جبل علي الصناعية، لافتاً إلى أنه شاهد الكبل قبل ساعات من سرقته وتأكد من وجوده.

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من جهته، قال شاهد من شرطة دبي إن بلاغاً ورد عن سرقة كبلات كهربائية من منطقة جبل علي الصناعية، لافتاً إلى أنه تمت معاينة الموقع والاستماع إلى الشهود، لكن لم يتم تحديد شخص لعدم وجود كاميرات مراقبة.

وأضاف أنه بعد نحو أسبوع من الواقعة ورد اتصال من إدارة التحريات في شرطة الشارقة يفيد بالقبض على شخص بحيازته كبلات كهربائية، وبسؤاله أفاد بأنه تلقى اتصالاً هاتفياً من شخص مجهول يفيد بأن لديه كبلات كهربائية للبيع، فقابله واشترى منه الكبل.

وأشار الشاهد إلى التواصل مع المجهول الذي اتصل بالمشتري المتهم، وتبين أنه أحد اللصوص، وبسؤاله هاتفياً أقر بجريمته وتعهّد بالحضور والتزم بذلك، مُقراً بأنه أخطأ وشعر بتأنيب الضمير، وأرشد عن زميليه اللذين ضُبطا في وقت لاحق.

من جهتهما اعترف المتهمان الآخران بالمشاركة في تنفيذ عملية السرقة، وأرشدوا جميعاً إلى المكان الذي سرقوا منه الكبل الكهربائي، كما اعترف المتهم الرابع المشتري بأنه التقى بهم واشترى منهم الكبل بنحو 1300 درهم رغم علمه بسرقته، وأحيلوا جميعاً إلى محكمة الجنايات في دبي التي باشرت محاكمتهم.