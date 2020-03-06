الامارات | مواطنة تتهم خادمتيها بسرقة مقتنياتها وهروبهما

شكرا لقرائتكم خبر عن مواطنة تتهم خادمتيها بسرقة مقتنياتها وهروبهما والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة خادمتين من دولة إفريقية بتهمة سرقة أغراض عدة من مخدومتهما قبل هربهما من المنزل، شملت حقائب يد وسفر وأحذية، وأساور ذهبية وملابس ومستحضرات تجميل، إضافة إلى مبالغ مالية كانت تدخرها في حصالة بالمنزل.

وأفادت المجني عليها، موظفة إماراتية، في تحقيقات النيابة العامة، بأن شقيقتها هي التي اكتشفت هروب المتهمتين من المنزل، إذ توجهت إلى غرفتهما وشاهدت في دورة المياه حصالة عائدة لها، تم إتلافها وسرقة المبالغ المالية الموجودة فيها ثم رميها، وبتفقد المقتنيات الشخصية تبين اختفاء خمس حقائب يدوية، تقدر قيمتها بـ15 ألف درهم، وأحذية رياضية، وثلاث حقائب سفر كبيرة، وثلاثة أساور ذهبية، وملابس شخصية تقدر قيمتها بـ5000 درهم، ومستحضرات تجميل كانت تحتفظ بها في غرفة نومها.وبالانتقال إلى مكان الجريمة تم رفع بصمة عائدة لإحدى الخادمتين من حصالة النقود، وبضبطهما اعترفتا بالهروب من منزل الكفيل.

إلى ذلك، باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة ثلاثة متهمين أفارقة بتهمة السرقة من داخل السيارات، بحسب تحقيقات النيابة العامة، التي أفادت بأن المتهمين الثلاثة شكلوا عصابة، واستهدفوا السيارات التي يترك أصحابها الأغراض بداخلها.

وأقر متهم في القضية بمحضر استدلالات شرطة دبي بأنه استهدف مع متهمين آخرين السيارات التي يوقفها أصحابها في مواقف حديقة الممزر ليلاً، واستخدموا مفكاً في كسر الزجاج بطريقة احترافية، ثم سرقوا جهاز «آي باد» من إحدى السيارات، وهاتفاً متحركاً من سيارة أخرى، وحافظة نقود من سيارة ثالثة.