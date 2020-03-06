الامارات | إنقاذ مواطن في عرض البحر

شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ مواطن في عرض البحر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت فرق الإنقاذ في المركز الوطني للبحث والإنقاذ، أول من أمس، من إنقاذ مواطن مريض، وإخلائه طبياً بواسطة طائرة، إثر تدهور حالته الصحية على متن سفينة شحن على سواحل أبوظبي.

وكانت غرفة عمليات المركز الوطني للبحث والإنقاذ تلقت بلاغاً في الساعة 11.46 صباح الأربعاء، يفيد بوجود مريض إماراتي في العقد الثاني من العمر، إثر تدهور حالته الصحية، وتم نقله إلى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، بواسطة الطائرة التابعة للمركز الوطني للبحث والإنقاذ.

وتم التدقيق على الموقع بواسطة الأنظمة العملياتية المساعدة من قبل فريق غرفة العمليات التابع للمركز الوطني للبحث والإنقاذ، وتم تحديد موقع الحادث، وإعطاء أمر الإقلاع لطائرة البحث والإنقاذ لتنفيذ عملية الإنقاذ والإخلاء الطبي. وأشار المركز إلى أنه بقدرات وإمكانات طائرة البحث والإنقاذ تمكن الفريق من إخلاء المريض إلى مدينة الشيخ شخبوط الطبية.