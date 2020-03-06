الامارات | بلدية الفجيرة تُنجز 80.6 ألف معاملة إلكترونية العام الماضي

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية الفجيرة تُنجز 80.6 ألف معاملة إلكترونية العام الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد مدير بلدية الفجيرة، المهندس محمد الأفخم، بأن البلدية أنجزت 80 ألفاً و606 معاملات إلكترونية العام الماضي، عبر القنوات المختلفة لتقديم الخدمات، وتشمل أفرع البلدية ونوافذ الخدمة السريعة وأجهزة الخدمة الذاتية والتطبيقات الذكية والموقع الإلكتروني للبلدية.

ولفت إلى أن مركز الاتصال تلقى 34 ألفاً و274 اتصالاً عبر الرقم 80036 المخصص للشكاوى والاقتراحات العام الماضي، وبلغت الشكاوى التي تعامل معها المركز 1163 عبر تطبيق سمارت فجيرة (فزعة). وأوضح أن البلدية تهدف إلى الارتقاء بنوعية وجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين وسرعة الاستجابة والرد على استفساراتهم والتعامل مع مختلف الملاحظات الواردة من الجمهور عبر تحويلها إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها، بما يسهم في تحقيق تواصل فعال وحيوي بين الجمهور ومتخذي القرار في البلدية.

وأشار الأفخم إلى أن قسم حماية المستهلك، نظم حملة توعية شملت كل المحال التجارية والمؤسسات المختلفة في الامارة، بهدف نشر الوعي التجاري في المنطقة والتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة من التجار، والتزامهم باشتراطات وقوانين مزاولة الأعمال في الإمارة، وزيادة مستوى المعرفة بضريبة القيمة المضافة.

ولفت إلى أنه يتم التعامل مع جميع الاتصالات الواردة إلى قسم الشكاوى والاقتراحات وتطبيق سمارت الفجيرة بشكل جدي، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بعد التأكد من صحتها حفاظاً على سلامة المستهلكين من المواطنين والمقيمين.