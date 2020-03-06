الامارات | حمدان بن محمد يعدّل أحكام قرار تنظيم مواقف المركبات في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يعدّل أحكام قرار تنظيم مواقف المركبات في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم «11» لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم «5» لسنة 2016، بشأن تنظيم مواقف المركبات في إمارة دبي.

ونص القرار على تعديل نص المادة «7» من قرار المجلس التنفيذي رقم «5» لسنة 2016، بشأن تنظيم مواقف المركبات في إمارة دبي، التي تضمنت نصاً جديداً ينظم الاشتراك في المواقف العامة، وهي المواقف التي تشرف عليها هيئة الطرق والمواصلات، لوقوف المركبات في الإمارة، والتي تشمل المواقف الجانبية في حرم الطريق، ومواقف الساحات، ومواقف المباني متعددة الطوابق، حيث تقوم مؤسسة المرور والطرق بهيئة الطرق والمواصلات في دبي بتطبيق نظام الاشتراك الشهري أو السنوي لاستخدام المواقف العامة، ويتم تحديد أنواع وشروط وإجراءات هذا الاشتراك، بقرار يصدر عن مدير عام الهيئة ورئيس مجلس المديرين في هذا الشأن، ويتم تحديد مقدار رسم الاشتراك الشهري أو السنوي لاستخدام المواقف العامة تبعاً لنوع الموقف العام، ووفقاً للجدول الملحق بهذا القرار.

وتسلم مؤسسة المرور والطرق بهيئة الطرق والمواصلات في دبي للمشترك في الموقف العام بطاقة اشتراك، وفقاً لنوع الاشتراك ومدته، ويجوز للمؤسسة الاستعاضة عن هذه البطاقة بأي وسيلة أخرى تراها مناسبة، كما أجاز القرار في نصه الجديد لمؤسسة المرور والطرق، وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها، منح طلبة المؤسسات التعليمية والكادر التعليمي بالمؤسسات التعليمية الخاصة، اشتراكاً في المواقف العامة المحيطة بالمؤسسة التعليمية، نظير الرسم المقرر في الجدول الملحق بهذا القرار.

كما نص القرار على أن يحل الجدول الملحق بالقرار الجديد، محل الجدول رقم «3» الملحق بقرار المجلس التنفيذي رقم «5» لسنة 2016 بشأن تنظيم مواقف المركبات في إمارة دبي.

رسوم الاشتراك

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■المواقف الجانبية 1400 درهم لمدة ثلاثة أشهر، و2500 درهم لمدة ستة أشهر، و4500 درهم لمدة سنة.

■مواقف الساحات 700 درهم لمدة ثلاثة أشهر، و1300 لمدة ستة أشهر، و2400 درهم لمدة سنة.

■مواقف متعددة الطوابق 2000 درهم لمدة ثلاثة أشهر، و4000 درهم لمدة ستة أشهر، و8000 درهم لمدة سنة.

■مواقف الطلبة 300 درهم لمدة ثلاثة أشهر، و600 درهم لمدة ستة أشهر، و1200 درهم لمدة سنة.

■الكادر التعليمي للمؤسسات التعليمية الخاصة 300 درهم لمدة ثلاثة أشهر، و600 درهم لمدة ستة أشهر، و1200 درهم لمدة سنة.