الامارات | وقف تدريبات مجندي الخدمة الوطنية احترازيا بسبب "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن وقف تدريبات مجندي الخدمة الوطنية احترازيا بسبب "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية أنه "تقرر توقف كافة التدريبات العسكرية الخاصة بمجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية في مراحل التدريب الأساسي والتخصصي والدورات الإنعاشية اعتباراً من اليوم الخميس 5 مارس، وحتى إشعار آخر، أما في ما يتعلق بمجندي الخدمة الوطنية في مرحلة الخدمة الفعلية فيستمر عملهم حسب النظام المتبع في وحداتهم العسكرية".

وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع " تويتر" أن " القرار جاء تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها دولة الإمارات في مواجهة فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19".

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية أعلنت في وقت سابق بأن جميع الطلبة خريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020 سيتم الحاقهم ببرنامج الخدمة الوطنية بغض النظر عن النسبة التي حصلوا عليها في الثانوية العامة داعية جميع طلبة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020 التوجه إلى مراكز التجنيد الموزعة في إمارات الدولة للانتهاء من إجراءات التسجيل والفحص الطبي.

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واوضحت أن الطلاب الحاصلين على نسبة 90% فأعلى الراغبين باستكمال دراستهم الجامعية سيلتحقون بدورة التدريب الأساسي والتي تستمر لمدة 4 أشهر على أن يتم إخضاعهم قبل نهاية الدورة إلى امتحان /الإمسات/ بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وسيسمح فقط لمن يحقق نسبة النجاح المعتمدة بهذا الشأن من استكمال الدراسة الجامعية بعد التخرج مباشرة من دورة التدريب الأساسي على أن يستكمل ما تبقى من المدة المقررة عليه /دورة التدريب التخصصي ، الخدمة الفعلية ، دورات التدريب الانعاشي السنوي/ فور الانتهاء من دراسته الجامعية .

أما بالنسبة للطلاب الحاصلين على نسبة 90% فأعلى الذين لم يوفقوا في تحقيق النسبة المطلوبة في الامسات فعليهم استكمال جميع مراحل البرنامج وإكمال المدة المقررة عليهم قانوناً وهي 16 شهراً .