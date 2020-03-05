الامارات | "المعرفة" تدعو أولياء الأمور لإبداء آرائهم واقتراحاتهم على موقعها الإلكتروني

شكرا لقرائتكم خبر عن "المعرفة" تدعو أولياء الأمور لإبداء آرائهم واقتراحاتهم على موقعها الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد رئيس مجلس المديرين ومدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية، الدكتور عبد الله الكرم بأن سلامة كل شخص في المجتمع التعليمي هدف الهيئة الذي تسعى من أجل تحقيقها والمحافظة عليها، مؤكداً حرص الهيئة على الاستماع إلى آراء ومقترحات واستفسارات أولياء أمور الطلبة، والعاملين في الميدان التعليمي.

وقال الكرم، في رسالة طمأنة للطلبة وأولياء أمورهم: "صحتكم وسلامتكم أمنة في أعناقنا، ونحن ملتزمون في إطار التعاون والشراكة مع الجهات والهيئات الحكومية المعنية، لضمان أعلى درجات السلامة لطلبتنا وللمجتمع التعليمي في دبي".

وأشار إلى أن الهيئة تفتح باب تلقي الآراء والمقترحات عبر موقع الهيئة الرسمي وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وستشهد هذه الحسابات والموقع تحديثات مستمرة.