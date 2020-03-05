الامارات | "التعليم والمعرفة": لا يحق لذوي الطلبة استرداد أي رسوم بعد الإعلان عن إغلاق المدرس

شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم والمعرفة": لا يحق لذوي الطلبة استرداد أي رسوم بعد الإعلان عن إغلاق المدرس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت دائرة التعليم والمعرفة، أنه لا حق لذوي الطلبة استرداد أي رسوم بعد الإعلان عن إغلاق المدرسة لمدة أربعة أسابيع، مشيرة إلى ان المدارس ستواصل تقديم خدمات التعليم خلال العطلة، بما يتماشى مع خططها الأكاديميّة، ابتداءً من 22 مارس 2020، حيث وضعت المدارس خطة للتعليم عن بعد، وسيقوم المعلمون بتقديم الدعم للطلبة خلال هذين الأسبوعين.

وتفصيلاً، أوضحت الدائرة أنه تم تقديم عطلة الربيع المدرسية لتبدأ من 8 إلى 19 مارس 2020. وستقوم المدارس خلال العطلة بوضع الخطط اللازمة لإطلاق عملية التعليم عن بعد لجميع الطلبة ابتداءً من 22 مارس 2020. نحث أولياء الأمور على دعم أبنائهم خلال هذه الفترة، ونشجعهم على التواصل المستمر مع المدارس لمتابعة المسيرة التعليمية لأبنائهم.

وحول طريقة توفير المدارس للتعليم عن بعد للطلبة، أشارت الدائرة إلى وجود اختلاف بين المدارس في طريقة تقديم مناهجها التعليمية، وكل مدرسة لها خططها الخاصة لتنفيذ عملية التعليم عن بعد، لافته إلى أنها ستعمل خلال الأسبوعين المقبلين، بشكل مكثّف مع المدارس لتوفير الموارد التعليمية الإضافية للطلبة وأولياء الأمور، عند الحاجة.

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وأشارت الدائرة إلى أن المواد التي يتوجب على الطلبة دراستها خلال فترة التعليم عن بعد، ستتوقف على متطلّبات المناهج الدراسيّة التي تتبناها كل مدرسة، إلا أن كافة المدارس عليها تغطية المواد الأساسية التي تتضمن اللّغة العربيّة والرياضيّات والعلوم واللّغة الإنجليزيّة.