الامارات | بالفيديو.. طلبة "الثانوية" يخوضون تجربة "التعلم عن بعد"

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. طلبة "الثانوية" يخوضون تجربة "التعلم عن بعد" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض 52 ألفاً و533 طالبا وطالبة في المرحلة الثانوية بالمدارس الحكومية على مستوى الدولة، اليوم، تجربة التعلم عن بعد، إذ يتلقون دروسهم من منازلهم، بالتواصل مع معلميهم في المدارس، إلكترونياً.

وأكدت الوزارة سعيها من خلال التجربة إلى الوقوف على الاستعدادات وتمكين الطلبة مستقبلا من هذه الوسيلة، وجعل الميدان التربوي أكثر كفاءة.

وأدى طلبة الحلقة الثانية، أمس، تجربة التعلم عن بعد، من منازلهم، بعد انتهاء اليوم الدراسي، لمدة ساعتين، وسوف يؤدي طلبة المرحلة الثانوية تجربة يوم دراسي كامل عبر "التعلم عن بعد" غداً.

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وتباينت آراء ذوي طلبة حول تجربة التعلم عن بعد، إذ أشاد عدد منهم بالتجربة، مؤكدين أنها تتماشى مع التطورات التقنية الهائلة التي يشهدها قطاع التعليم.

فيما أبلغ أولياء أمور طلبة "الإمارات اليوم"، أنهم واجهوا عدة تحديات، منها أخطاء في كلمة المرور، وعدم فتح "السيستم".

ودعت الوزارة أولياء أمور الطلبة الذين يواجهون تحديات في نظام التعلم عن بعد، التواصل مع فريق الدعم الفني في الوزارة، أو التواصل بمدارس ابنائهم، لمعالجة هذه التحديات.