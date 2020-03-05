الامارات | إلحاق خريجي الثانوية العامة ببرنامج الخدمة الوطنية

شكرا لقرائتكم خبر عن إلحاق خريجي الثانوية العامة ببرنامج الخدمة الوطنية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة ممثلة في هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، أن جميع الطلبة خريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/‏‏2020، سيتم إلحاقهم ببرنامج الخدمة الوطنية بغض النظر عن النسبة التي حصلوا عليها في الثانوية العامة، داعية جميع طلبة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/‏‏2020 للتوجه إلى مراكز التجنيد الموزعة في إمارات الدولة، للانتهاء من إجراءات التسجيل والفحص الطبي.

وأوضحت أن الطلاب الحاصلين على نسبة 90% فأعلى الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية سيلتحقون بدورة التدريب الأساسي، التي تستمر لمدة أربعة أشهر، على أن يتم إخضاعهم قبل نهاية الدورة لامتحان «الإمسات» بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وسيسمح «فقط» لمن يحقق نسبة النجاح المعتمدة بهذا الشأن باستكمال الدراسة الجامعية بعد التخرج مباشرة من دورة التدريب الأساسي، على أن يستكمل ما تبقى من المدة المقررة عليه «دورة التدريب التخصصي، الخدمة الفعلية، دورات التدريب الانعاشي السنوي» فور الانتهاء من دراسته الجامعية.

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أمّا بالنسبة للطلاب الحاصلين على نسبة 90% فأعلى، الذين لم يوفقوا في تحقيق النسبة المطلوبة في «الإمسات»، فعليهم استكمال جميع مراحل البرنامج وإكمال المدة المقررة عليهم قانوناً وهي 16 شهراً.

ولفتت القيادة العامة للقوات المسلحة إلى أن هذا الإعلان يأتي تنفيذاً لما جاء بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (27) لسنة 2019، بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2014 في شأن الخدمة الوطنية والاحتياطية.

- الحاصلون على 90% فأعلى الراغبون في استكمال الدراسة الجامعية سيلتحقون بدورة أساسية أربعة أشهر.