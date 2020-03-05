الامارات | «الصحة» تحذّر من مكملين غذائيين يحتويان على مادة خطرة

شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تحذّر من مكملين غذائيين يحتويان على مادة خطرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذّرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع من استخدام مكملين غذائيين «Up2 & Arrow» لاحتوائهما على مادة دوائية تشكل خطراً كبيراً على مرضى القلب والسكري، كما حذًرت من وسيلتين طبيتين فيهما مشكلات فنية قد تسبب الوفاة.

وطالبت الوزارة في تعميم وجهته إلى المنشآت الصحية، بسحب منتجين من المكملات الغذائية «Up2 & Arrow»، لاحتوائهما على مادة «سيلدينافيل»، التي قد تسبب انخفاضاً حاداً في ضغط الدم.

وتابعت «يمكن للمادة أن تُشكل خطراً كبيراً على مرضى القلب أو السكري، أو الارتفاع في نسبة الدهون بالدم، خصوصاً المرضى الذين يتناولون أدوية تحتوي على النيترات.

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وحذّرت الوزارة من جهاز «prismaflex control Unit»، الذي يستخدم لإجراء علاجات الغسيل الكلوي المستمر وعلاجات تبادل البلازما.

وقالت الوزارة إن التحذير جاء بعد ثبوت مشكلات فنية في المنتج، ما يسبب عدم قدرة الجهاز على كشف انخفاض الضغط في الدم بدقة، ما يؤدي إلى فقدان الدم أو الوفاة، لافتة إلى أن هذه الوسيلة غير مسجلة لديها.

وحذّرت الوزارة من استخدام الوسيلة الطبية «TM-317 pneumoDart-pneumothorax needle» التي تستخدم لإزالة الهواء الحاصر في التجويف الجنبي الرئوي أثناء حالات الطوارئ مثل الصدمة أو التلف الرئوي، لوجود خلل ما قد يؤدي إلى تأخير العلاج في حالات الطوارئ والتسبب في مضاعفات في القلب أو الرئة أو الوفاة.