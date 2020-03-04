الامارات | بيان من القوات المسلحة بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية

شكرا لقرائتكم خبر عن بيان من القوات المسلحة بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة، ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، بأن جميع الطلبة خريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020 سيتم الحاقهم ببرنامج الخدمة الوطنية بغض النظر عن النسبة التي حصلوا عليها في الثانوية العامة داعية جميع طلبة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020 التوجه إلى مراكز التجنيد الموزعة في إمارات الدولة للانتهاء من إجراءات التسجيل والفحص الطبي.

وأوضحت أن الطلاب الحاصلين على نسبة (90%) فأعلى الراغبين باستكمال دراستهم الجامعية سيلتحقون بدورة التدريب الأساسي والتي تستمر لمدة (4) أشهر على أن يتم إخضاعهم قبل نهاية الدورة إلى امتحان (الإمسات) بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وسيسمح (فقط) لمن يحقق نسبة النجاح المعتمدة بهذا الشأن من استكمال الدراسة الجامعية بعد التخرج مباشرة من دورة التدريب الأساسي، على أن يستكمل ما تبقى من المدة المقررة عليه (دورة التدريب التخصصي، الخدمة الفعلية، دورات التدريب الانعاشي السنوي) فور الانتهاء من دراسته الجامعية.

أما بالنسبة للطلاب الحاصلين على نسبة (90%) فأعلى الذين لم يوفقوا في تحقيق النسبة المطلوبة في (الامسات) فعليهم استكمال جميع مراحل البرنامج وإكمال المدة المقررة عليهم قانوناً وهي (16) شهراً.

ولفتت القيادة العامة للقوات المسلحة الى أن هذا الإعلان يأتي تنفيذاً لما جاء بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (27) لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2014 في شأن الخدمة الوطنية والاحتياطية.