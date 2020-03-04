الامارات | مبادئ وإرشادات خاصة بتطبيق تقنية التعليم عن بُعد

شكرا لقرائتكم خبر عن مبادئ وإرشادات خاصة بتطبيق تقنية التعليم عن بُعد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة ألف للتعليم، المسؤولة عن منصة التعليم عن بعد في 151 مدرسة حكومية و40 مدرسة خاصة، عن وضعها لمجموعة من المبادئ والإرشادات الخاصة باستعمال تقنية التعليم عن بُعد، للاستفادة منها من قبل الطلاب والمدرسين وإدارات المدارس المؤهلة لتطبيق هذه المبادرة، مشيرة إلى أن الإرشادات تتضمن توزيع الأدوار بين المدرسة، والمعلمين، والطلبة، وأولياء الأمور.

وحددت الشركة دور إدارة المدرسة في:

1. متابعة طريقة إدارة المعلمين لنظام التعلم عن بعد عبر منصة ألف.

2. وضع آلية عمل لتنظيم أوقات ودوام المعلمين.

3. التعاون مع المعلمين لوضع خطط تنفيذية لأداء أنشطة واختبارات تقيمية بهدف تحفيز الطلاب على التعلم.

4. الإشراف على توزيع الأجهزة واستعادتها بعد انتهاء الفترة المحددة ضمن الشروط التي تم الاتفاق عليها.

5. استخراج والحصول على بيانات ومعلومات تحليلية حول وتيرة استخدام الطلبة للمنصة والتواصل مع المعلمين وأولياء الأمور في حال ملاحظة أي عدم استخدام أو تفعيل للمنصة.

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دور المعلم

1. متابعة أداء الطلاب وتقديم الدعم المعنوي للطلبة لتشجيعهم على استخدام المنصة.

2. يوضح المعلم لطلبة الصف طريقة التدريس التي سيتم اتباعها ويعطيهم الملاحظات والتعليمات اللازمة.

3. يواصل المعلم متابعة تقدم الطلبة من خلال صفحة البيانات على المنصة والتي تظهر تقدم الطلبة في الدروس.

4. التواصل مباشرة مع مدرب ألف الخاص بكل مدرسة للإجابة على أي استفسارات.

دور الطلبة

1. الالتزام بالقوانين وسياسة دولة الإمارات العربية المتحدة بما يخص قوانين توظيف الشبكة الإلكترونتة

2. اتباع تعليمات المعلم خلال الحصة الإرشادية وعدم التردد في السؤال عن أي استفسارات.

3. متابعة الدروس اليومية عبر المنصة والتواصل بشكل مستمر مع المعلم للإجابة عن أي استفسارات أو صعوبات في المفاهيم.

4. الحفاظ على أجهزة الحاسوب والحرص على عدم استخدامه لأي غرض مغاير للتعلم والدراسة.

دور أولياء الأمور

يبرز دور أولياء الأمور في تحفيز الطالب على الاستمرار في التعلم من خلال الدخول بشكل يومي للدراسة عبر منصة ألف. لذلك، نرجو من كل ولي أمر التعاون مع فريق ألف والمدرسة كما يلي:

1. توفير بيئة مناسبة للدراسة تسمح للطلبة بالتركيز دون انقطاع، وذلك بتوفير ما يلي:

• اتصال بشبكة الإنترنت

• مساحة مكانية هادئة

2. الحفاظ على جهاز اللابتوب والشاحن الخاص بكل طالب.

3. التسجيل في تطبيق ألف للأولياء الأمور

4. متابعة التزام الأبناء بالدخول اليومي لمنصة ألف واستكمال الدروس المطلوبة ومتابعة أدائهم من خلال تطبيق ألف لأولياء الأمور.

5. التواصل مع المدرسة أو فريق ألف في حال وجود أي استفسارات أو تعليقات من خلال أداة المحادثة التي ستتم إضافتها للمنصة أو عبر الاتصال على مركز اتصال ألف على الرقم 600 552533 أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]