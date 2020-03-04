الامارات | "الصحة" تحذر من وسيلتين طبيتين قد تسببان الوفاة

شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تحذر من وسيلتين طبيتين قد تسببان الوفاة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع من وسيلتين طبيتين بهما مشكلات فنية قد تسبب الوفاة، تستخدم إحداهما لعلاجات الغسيل الكلوي، والأخرى لإزالة الهواء من التجويف الجنبي الرئوي.

تفصيلاً :" حذرت الوزارة في تعميم أرسلته إلى كافة المنشآت الصحية، وجميع ممارسي الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، من الوسيلة الطبية "prismaflex control Unit " وهي عبارة عن جهاز يستخدم لمريض واحد يقوم بإجراء علاجات الغسيل الكلوي المستمر وعلاجات تبادل البلازما".

وقالت الوزارة أن التحذير جاء بعد ثبوت مشكلات فنية في المنتج بسبب احتمالية تداخل استخدام أجهزة إضافية للإتصال مع الوسيلة الطبية المذكورة، ما يسبب عدم قدرة الجهاز على كشف انخفاض الضغط في الدم بدقة، ما يؤدي إلى فقدان الدم أو الوفاة، وتحمل المنتجات المذكورة أرقام "107493- 113083- 113874- 114489 – 114870 – 955052".

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ولفتت الوزارة إلى أن المنتج المذكور غير مسجل لديها في إدارة الدواء، وأوصت بضورة عدم توصيل أجهزة إضافية بين خط الإرجاع وجهاز الوصول إلى الدم والتواصل مع الجهات الصحية في حال حدوث أي أعراض جانبية.

وحذرت الوزارة في تعميم آخر من استخدام الوسيلة الطبية "TM-317 pneumoDart-pneumothorax needle" والتي تستخدم لإزالة الهواء الحاصر في التجويف الجنبي الرئوي أثناء حالات الطوارئ مثل الصدمة أو التلف الرئوي.

وذكرت أن سبب التحذير جاء بعد اكتشاف انسداد في الإبرة بسبب وجود مادة لاصقة، ما قد يؤدي إلى تأخير العلاج في حالات الطوارئ والتسبب في مضاعفات في القلب أو الرئة أو الوفاة، وأوضحت أن رقم التشغيلة هو "NSN 6515-01-655-9541".

وأكدت أن المنتج غير مسجل لديها في إدارة الدواء، إلا أنها توصي بعدم استخدامه، وسحبه وإعادته إلى المورد، والإبلاغ في حالة تعرض المريض لأية أعراض جانبية.