الامارات | حمدان بن محمد يعلن عن إطلاق "خدمات 360" في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يعلن عن إطلاق "خدمات 360" في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، أن "الارتقاء برحلة المتعاملين وخلق تجربة استثنائية لهم، أحد المحاور الأساسية التي ترتكز عليها توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بأن مسؤوليتنا خدمة الناس، وماضون في تطوير الخدمات الحكومية في دبي دون وجود خط للنهاية بمشاركة الجهات الحكومية وأفراد المجتمع".

وقد أعلن سموه، عبر حسابه في تويتر عن انطلاقة جديدة في مجال الخدمات الحكومية من خلال إطلاق "خدمات 360". وقال: "منظور جديد وخارطة طريق لمستقبل الخدمات في دبي. جميع خدمات حكومة دبي ستكون متكاملة، سلسلة، مخصصة، واستباقية. كلنا مسؤولون عن تطوير خدمات استثنائية وإسعاد متعاملي حكومة دبي.. هدفنا خدمة الناس أولاً وأخيراً".

واضاف سموه: "اطلعت أيضاً على كافة النتائج والمبادرات التي تم العمل عليها من قبل الجهات الحكومية لتحسين الخدمات الحكومية في الإمارة ضمن (مركز نموذج دبي). والتي تم تحقيقها نتاج لجهود مستمرة من الجهات الحكومية ساهمت في تعزيز مكانة حكومة دبي ضمن مصاف المدن الأكثر ريادة في مجال الخدمات".