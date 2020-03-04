الامارات | 6 شروط للحصول على منحة الـ "1000 حاج" في الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن 6 شروط للحصول على منحة الـ "1000 حاج" في الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، فتح باب استقبال طلبات تسجيل المواطنين الراغبين في الحصول على منحة أداء فريضة الحج لعام (1641هـ - 2020م)، عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة وتطبيق الهاتف المحرك، على أن يتم غلق باب تلقي الطلبات يوم 18 مارس الجاري.

وتقوم المؤسسة بإيفاد 1000 حاج سنوياً على نفقتها، منهم 600 حاج من داخل الدولة، و400 حاج من خارج الدولة من ذوي الدخل المحدود وغير القادرين، وذلك بالتعاون مع سفارات الدولة في مختلف دول العالم.

وحددت المؤسسة ستة شروط يجب على المتقدمين استيفاؤها لقبول طلباتهم، هي "أن يكون المتقدم من مواطني الدولة، وأن يكون من الذين لم يسبق له أداء فريضة الحج من قبل، وألّا يقل عمره عن 40 سنة، وأن يكون من ذوي الدخل المحدود، وأن يكون قادراً صحياً وبدنياً على أداء مناسك الحج، وضرورة توفير محرم للسيدات اللاتي تقل أعمارهن عن 45 عاماً".

وشددت على أنه يتوجب على الراغبين في التسجيل بالبرنامج تقديم بطاقة الهوية الأصلية سارية المفعول أو صورة منها، وصورة من جواز السفر ساري المفعول مع صورة من الرقم الموحد، وصورة من خلاصة القيد، وشهادة راتب حديثة للموظفين أو المتقاعدين، بالإضافة إلى أية وثائق أخرى داعمة لمقدم الطلب.