الامارات | هيئة الشارقة للتعليم الخاص تستعد لتنفيذ مبادرة "التعلّم عن بعد"

شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الشارقة للتعليم الخاص تستعد لتنفيذ مبادرة "التعلّم عن بعد" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستعد هيئة الشارقة للتعليم الخاص لبدء تطبيق مبادرة (التعلّم عن بعد) التي أطلقتها أخيراً، وبحثت خلال اجتماع عقدته بمقرها في إمارة الشارقة بمشاركة مجلس مديري المدارس الخاصة، إمكانية إتاحة التعلم عن بُعد للطلبة بتشغيل حساب الطالب في نظام التعلم الذكي، والتطبيقات التي سيسمح للمعلمين والطلبة من خلالها عرض المناهج التعليمية إلكترونياً على أجهزة الحاسب الآلي أو الهواتف المحمولة الخاصة بهم.

وأفادت الهيئة بأنه تم اختيار خمس مدارس للمساهمة في إعداد نموذج للتعلم عن بعد، وبينت أنها ستكون جاهزة مع بداية الأسبوع المقبل استعداداً لتعميمها على بقية المدارس الأخرى، واستمعت الهيئة خلال اللقاء الى العديد من الآراء والمقترحات الخاصة بتسهيل وتسريع تطبيق المبادرة في ضوء الخبرات الأكاديمية والتقنية الكبيرة التي تمتلكها.

وقالت الدكتورة محدثة الهاشمي، رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص، إنه بعد صدور التوجيهات الوزارية لمبادرة التعلم عن بعد، باشرت الهيئة على الفور بتطبيق الإجراءات الخاصة بتنفيذ المبادرة، وبحث الاستعدادات الممكنة لتطبيقها بشكل ميسر وفق أعلى درجات النجاح خدمة لأبنائنا الطلبة، وحرصاً على سير العملية التعليمية بأمان واطمئنان".

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وأضافت "لقد حرصنا خلال الاجتماع على الإشادة بالجهود التي تصب في تنفيذ المبادرة، ومن هنا طلبنا من المدارس الخاصة التي تنضوي تحت إدارة الهيئة تقديم خطط التحول إلى التعلم عن بعد حسب إمكاناتها ومناهجها من دون إرهاق أي مدرسة بإجراءات تفوق إمكاناتها وقدراتها على الاستجابة لمتطلبات المبادرة، ونتوقع أن يقدم الجميع أداءً طيباً يلبي الطموحات بشكل ينسجم مع تطبيق المبادرة على أرض الواقع قريباً".

من جهته، قال علي الحوسني، مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص: "تواصل الهيئة متابعة البيئة الصحية للتعليم في إمارة الشارقة، وقد أصدرنا مجموعة من القرارات الإدارية والإرشادية التي تضمن حماية أبنائنا الطلبة، وكان التجاوب معها متميزاً، ونحيي في هذا الصدد جميع المؤسسات التعليمية والتدريسية، وكذلك جهود أولياء الأمور الذين أبدوا رغبتهم بتقديم المساعدة، ونحن واثقون من نجاح جميع الإجراءات في ضوء الوعي الكبير لدى المعنيين بالعملية التعليمية والصحية".

في الإطار ذاته، أعلنت هيئة الشارقة للتعليم الخاص عن تقديم عطلة الربيع للمدارس الخاصة بإمارة الشارقة والعمل بمبادرة التعلم عن بعد، وسيبدأ تعطيل الدراسة في المدارس المذكورة منذ يوم الأحد الموافق 8 من مارس 2020 ويستمر لمدة أربعة أسابيع، على أن تبدأ المبادرة بعد اسبوعين من بداية العطلة، أما بالنسبة لمدارس المنهاج الهندي والباكستاني فستبقى مواعيد امتحانات نهاية السنة على موعدها المقرر.

هذا وكانت هيئة الشارقة للتعليم الخاص أعلنت عن تشكيل لجنة لدراسة مبادرة التعلم عن بعد عند الأزمات، ودراسة التطبيق المتبع في خمس مدارس خاصة في الشارقة كمرحلة تجريبية، على أن يتم تعميم نتائج التجربة والتوصيات على جميع المدارس الخاصة بالإمارة خلال أسبوعين، كما وزعت الهيئة بياناً على إدارات المدارس الخاصة تخطرهم فيه بمخاطبة أولياء أمور الطلبة بضرورة إبقاء أبنائهم في المنازل حال إصابتهم بالزكام أو السعال أو الحمى إلى حين التعافي التام من المرض، وحرصاً على تطبيق القواعد الإرشادية والإجراءات الاحترازية للوقاية من احتمالية انتقال عدوى فيروس كورونا الجديد كوفيد 19 بين الطلبة.