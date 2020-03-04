الامارات | "التربية" تشرح بالفيديو طريقة "التعلّم عن بُعد"

شكرا لقرائتكم خبر عن "التربية" تشرح بالفيديو طريقة "التعلّم عن بُعد" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شرحت وزارة التربية والتعليم، من خلال مقطع فيديو، خطوات "التعلم عن بعد - نسخة الطالب"، في حال توافر برنامج MS Teams على جهاز الحاسوب الخاص بالطالب.

وأكدت الوزارة في تعميم وزعته على المدارس، أمس، أن الحصة الإلكترونية تعتبر حصة رسمية ينطبق عليها ما ينطبق على الحصة في الغرفة الصفية من تعليمات وقوانين دولة الإمارات. وتخضع الحصص عن بُعد لقوانين الجرائم الإلكترونية في الحكومة الاتحادية رقم 12 لسنة 2016 في ما يتعلق باستخدام الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. ويتحمل المعلم المسؤولية كاملة عن الحصة الإلكترونية، خصوصاً ما يتعلق بها من محتوى أو أسئلة تطرح أو نقاشات تدور مع الطلبة.

وحددت الوزارة 10 خطوات لإعداد محتوى الدرس الإلكتروني ورفعه على منصة التعلّم عن بعد، هي تحديد نتاجات التعلّم المتوقعة من الدرس وصياغتها بطريقة تفاعلية، وتحديد تسلسل عرض المحتوى العلمي، ما يساعد المتعلّم على تكوين صورة واضحة عن الدرس، وتقسيم المحتوى إلى أجزاء متتالية تسهل مراجعتها، وتضمين محتوى الدروس عدداً من الأنشطة التفاعلية لإشراك الطلبة في عملية التعلّم، مثل المناقشة الجماعية والسيناريوهات التعليمية وغيرها، وكذلك تضمين المحتوى معلومات بصرية جاذبة للمتعلم للتعامل مع المعلومات بسهولة، ومصادر يمكن للمتعلّم تحميلها والاستفادة منها، بالإضافة إلى أسئلة الأغذية الراجعة وأسئلة التقويم الختامية التي تمكّن المعلم من التأكد من تحقيق الأهداف العامة خلال الحصة.

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