الامارات | "مدارس النهضة" تنفي وجود حالة كورونا بين طلابها

شكرا لقرائتكم خبر عن "مدارس النهضة" تنفي وجود حالة كورونا بين طلابها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفت مدارس النهضة الوطنية في أبوظبي، شائعة إصابة أحد طلابها بفيروس" كورونا"، ودعت الجميع إلى تفادي نقل الشائعات التي تسبب الارتباك بين الطلبة والموظفين و المجتمع الإماراتي ككل، مشيرة إلى ان العملية الدراسية مستمرة في المدرسة اليوم وغداً وفقاً لقرارات دائرة التعليم والمعرفة.

وأكد مساعد المدير العام لمدارس النهضة الوطنية، عدنان عباس، أن مدارس النهضة الوطنية تحتفظ بحقها القانوني في مقاضاة مروجي الشائعات، لما يمثل ذلك من إضرار بسمعة المدارس وإثارة الخوف والبلبلة بين الطلبة وأولياء الأمور.

وكانت دائرة الصحة أبوظبي قد شدد على ضرورة استقاء المعلومات الخاصة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" من المصادر الرسمية، ومتابعة النشرات والتحديثات التي تصدرها الجهات المختصة، التي ستواصل التعامل بشفافية تامة بخصوص تطورات الوضع الصحي وجميع الجهود المبذولة، ودعت الجمهور الي عدم تداول الشائعات والتأكد من مصداقية المصدر.