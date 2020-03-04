الامارات | تعطيل المدارس ومؤسسات التعليم العالي 4 أسابيع بدءاً من الأحد

شكرا لقرائتكم خبر عن تعطيل المدارس ومؤسسات التعليم العالي 4 أسابيع بدءاً من الأحد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تعطيل جميع طلبة المدارس ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة كافة على مستوى الدولة، بدءاً من يوم الأحد المقبل، ولمدة أربعة أسابيع، وذلك في إطار الخطوات الوقائية والاحترازية لضمان الحفاظ على سلامة الطلبة، وبما يتماشى مع الجهود والإجراءات المتخذة على المستوى الوطني، الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وقالت الوزارة في بيان لها، أمس، إن القرار يصب في مصلحة الطلبة، ويأتي كخطوة استباقية تتماشى مع المستجدات الخاصة بمواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية، وتوفير أقصى معايير السلامة العامة في المجتمع المدرسي، وكذلك في مختلف مؤسسات التعليم العالي.

وأكدت أنه بموجب هذا القرار، فقد تم تقديم عطلة الربيع لطلبة المدارس التي كان من المزمع البدء بها في 29 مارس الجاري حتى 12 أبريل المقبل، وعوضاً عن ذلك تبدأ يوم الأحد المقبل، على أن يتم العمل بمبادرة التعلم عن بعد، في الأسبوعين الأخيرين من الإجازة، وذلك ضماناً لاستمرارية العملية التعليمية في المنزل، ودون المساس بعدد أيام الدراسة.

وأوضحت الوزارة أن مصلحة الطلبة تقتضي اتخاذ هذا الإجراء، وفي هذا الصدد تم التكفل بتحقيق جميع الخطوات المسبقة، لضمان سير عملية التعلم عن بعد، حيث تم تطبيق هذه المبادرة بشكل تجريبي، وتمت تهيئة الميدان التربوي، من طلبة ومعلمين وإداريين وذوي الطلبة لهذه العملية التي أثبتت كفاءتها وفعاليتها ونجاعتها.

وأشارت الوزارة إلى أنه، وفقاً للقرار تُرك للمدارس ومؤسسات التعليم العالي الخاصة تفعيل الإجراءات الكفيلة بضمان استمرارية التعلم عن بعد، وفقاً لما هو متبع لديها من خطط في مثل هذه الظروف، مع الأخذ بترتيب الاستحقاقات المرتبطة بسير العملية التعليمية بناءً على الضوابط والإجراءات المعمول بها لديها، والتي تضمن تحقيق أفضل معايير التعلم.

وأكدت أنها ستستغل هذه الفترة في إجراء عمليات تطهير وتنظيف مستمرة للمرافق المدرسية والجامعات، والحافلات المدرسية، مع الأخذ في الحسبان الاعتبارات الأخرى التي تضمن توفير بيئة تعليمية مثالية وصحية، بما يسهم في المحصلة النهائية في تطبيق الاشتراطات والاحتياطات الصحية العالمية اللازمة، لاسيما تلك المتعلقة بتفادي فيروس كورونا.

ودعت الوزارة في بيانها إلى ضرورة استثمار الإجازة بالشكل الأمثل، وأن يحرص أولياء الأمور على التزام أبنائهم بممارسة التعلم عن بعد، في الأسبوعين الأخيرين من الإجازة، وتوفير الدعم والتشجيع والمتابعة الحثيثة.

وكانت وزارة التربية طبقت في وقت سابق مبادرة التعلم عن بعد بشكل تجريبي، لمواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية التي يمكن أن تطرأ في مختلف مدارس الدولة الحكومية، من خلال الاستعانة ببوابة التعلم الذكي، تحقيقاً لمتطلبات المدرسة الإماراتية، وضمان استمرار سير عملية التعلم دون أي صعوبات، حيث إن التعلم عن بعد يعد أسلوباً من أساليب التعلم الذاتي، الذي يؤدي إلى تعزيز نظام التعليم المفتوح، وضمان استمراريته.

وأفادت وزارة التربية والتعليم في بيانها بأنه في حال وجود أي تحديات أو صعوبات تواجه المعلمين أو الطلبة، يمكنهم التواصل مع الدعم الفني على الرقم 06-7017000 أو عبر هذا الموقع [email protected]

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وأشارت إلى أن تطبيق نظام التعليم عن بعد يشكل أولوية لدى الوزارة، لاعتبارات عدة، حيث عملت الوزارة على توفير منصة إلكترونية تفاعلية فاعلة للتعلم عن بعد، تسهم في تحقيق مجموعة من الأهداف، تتمثل في جعل الباب مفتوحاً أمام الجميع للتعلم، والتغلب على العائق الزمني، والعائق الجغرافي، والاستفادة من الطاقات التعليمية المؤهلة، والتقنيات الحديثة في العملية التعليمية، وتخفيف الضغط الطلابي عن المؤسسات التعليمية لمواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية.

جاهزية البيئة التعليمية

دعت وزارة التربية والتعليم ذوي الطلبة إلى تحقيق جاهزية البيئة التعليمية المناسبة للطلبة في المنازل، من خلال توفير المكان المناسب، وتوفير الإنترنت، والمظهر العام للطلبة، بجانب توفير جهاز إلكتروني لاستخدامه في التعليم عن بُعد (الحاسوب - الأجهزة اللوحية - الهاتف الذكي).

وأكدت على ضرورة تشجيع ذوي الطلبة أبناءهم على ممارسة «التعلم عن بُعد»، وذلك من خلال الحرص على استكمال جميع الدروس التعليمية، وإلزام أبنائهم الطلبة بالوقت الزمني المخصص وفق الجدول المعتمد من المدرسة للمواد الدراسية، فضلاً عن الالتزام بالسياسة العامة لاستخدام الأجهزة التعليمية أثناء التعليم عن بُعد، وذلك بعدم التصوير والاطلاع المباشر على البث.

تنفيذ برنامج توعوي

وجّهت وزارة التربية والتعليم الإدارات المدرسية بتنفيذ برنامج توعوي حول «التعليم عن بعد» لكل الفئات المستهدفة، المتمثلة في ذوي الطلبة، والطلبة، والمعلمين والإداريين، مع نشر المهام المنوطة بكل فئة، وتوجيه المعنيين للدخول إلى منصة التدريب، للاطلاع على كيفية تطبيق الدروس التفاعلية للتعليم عن البعد.

وطالبت بضرورة التأكد من الأجهزة الإلكترونية، وإيجاد الحلول البديلة، بالتعاون مع ذوي الطلبة، وجودة تفعيل التعليم عن بعد للطلبة من خلال المتابعة على بوابة التعلم الذكي، ومتابعة مدى التزام المعلمين لتفعيل التعليم عن بعد، خلال الفترة الزمنية المحددة للقطاعات الصفية المتزامنة بين المعلمين والطلبة.

«التربية» تستغل فترة التوقف في إجراء عمليات تطهير وتنظيف مستمرة للمرافق المدرسية والجامعات.

الوزارة وفّرت منصة إلكترونية تفاعلية فاعلة لـ«التعلم عن بعد» تسهم في تحقيق مجموعة من الأهداف.

تنفيذ مبادرة «التعلم عن بعد» في الأسبوعين الأخيرين من الإجازة لاستمرارية العملية التعليمية بالمنزل.