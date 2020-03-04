الامارات | «المعرفة» تدرب معلمين في دبي على «التعليم عن بعد»

شكرا لقرائتكم خبر عن «المعرفة» تدرب معلمين في دبي على «التعليم عن بعد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي المدارس الخاصة في الإمارة إلى ترشيح معلم من كل مدرسة للتدرب على طرق نظام «التعليم عن بُعد»، من خلال رابط أرسلته الهيئة إلى المدارس، لتزويد المدارس بهذا النظام، لاعتماد التقنية في التعليم، وتأكيد جاهزية المدارس لأي ظرف طارئ.

وقال مدير إحدى المدارس الخاصة في دبي، فضل عدم ذكر اسمه، إن إدارات المدارس الخاصة تلقت رسالة عبر البريد الإلكتروني من إدارة التراخيص المؤسسية، تدعو فيها إلى ترشيح معلم من كل مدرسة للتدريب على نظام «التعليم عن بعد»، حتى يتولى تدريب بقية زملائه في المدرسة، موضحاً أن تدريب المعلمين كان ليوم واحد، أول من أمس، من الساعة 12:30 بعد الظهر حتى السادسة مساء، وذلك من خلال رابط يتضمن مقاطع فيديو توضح طرق الشرح وإعداد الدرس والتواصل مع الطلبة، وأداء الواجبات، والتعامل مع الحواسيب الآلية للتواصل بين المعلمين والطلبة عن بُعد.

ولفت إلى أن كل معلم يتولى تدريب مجموعة من زملائه في المدرسة من خلال ورش عمل عدة، مطالباً بضرورة اعتماد نظام التعليم عن بعد بالتوازي مع النظام التقليدي حتى تكون الهيئة التدريسية في المدارس مؤهلة لمواجهة أي طارئ.

من جهة أخرى، وجهت وزارة التربية والتعليم جميع إدارات المدارس بمتابعة التعقيم اليومي للفصول الدراسية والحافلات المدرسية، للحد من احتمال الإصابة بالفيروسات والأمراض التنفسية.

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تعقيم وتنظيف

دعت وزارة التربية والتعليم في تعميم أصدرته، أخيراً، الإدارات المدرسية إلى تكليف رئيس وحدة الخدمات المدرسية بتعبئة استمارة متابعة التعقيم، وفق اليوم والتاريخ ورفعها إلى رئيس قسم الخدمات المدرسية على مستوى كل مجلس تعليمي، والذي بدوره سيعد تقريراً يومياً بحالة تعقيم المدارس والحافلات، ويرفعه إلى مدير المجلس التعليمي ووكيل الوزارة المساعد لقطاع العمليات المدرسية.

وأفادت إدارات مدرسية في دبي بأن الوزارة زودتهم بأدوات تعقيم وتنظيف لمكافحة الفيروسات، ويتولى عمال النظافة تعقيم الصفوف مرتين يومياً صباحاً قبل دوام الطلبة وبعد انصرافهم، بالإضافة إلى وضع أجهزة تعقيم لليدين في ممرات المدارس.

وأشاروا إلى أن مؤسسة مواصلات الإمارات تتولى متابعة تعقيم الحافلات المدرسية قبل خروجها من مواقف المؤسسة وتنفيذ رحلتها الصباحية، وتوفير أدوات تعقيم على متنها حتى تكون متاحة للطلبة.