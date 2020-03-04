الامارات | شرطة أبوظبي تناقش الابتكار واستشراف المستقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تناقش الابتكار واستشراف المستقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّمت شرطة أبوظبي، بالتنسيق مع مكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي، محاضرة بعنوان «شرطة أبوظبي.. ابتكار مجتمعي واستشراف للمستقبل»، في مجلس بخيت سويدان النعيمي في منطقة العين.

واستعرض مستشار الذكاء الاصطناعي رئيس قسم التطوير والتغيير في مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي بشرطة أبوظبي، الرائد ناصر محمد الساعدي، مفهوم الابتكار وأهميته، واستشراف المستقبل، وجهود الدولة في هذا الجانب، مؤكداً أهمية تبني أفكار ومقترحات الجمهور التي تساعد في تطوير شرطة أبوظبي والجهات الحكومية بشكل عام.

وأوضح أن الابتكار في شرطة أبوظبي أصبح ضمن آليات منظومة العمل اليومي، لافتاً إلى آثاره الإيجابية في تميز المؤسسات ووصولها إلى العالمية، مشيراً إلى النجاح الذي حققته الشركات العالمية، التي اعتمدت الابتكار ضمن منظومة عملها.

Advertisements

وذكر أن شرطة أبوظبي حققت الابتكار من خلال التطور الرقمي الذي يتمثل في البرامج الذكية للمواطنين.

وذكر أن تعزيز الابتكار المجتمعي يحقق الجودة في مستوى المعيشة للمواطن، وتطوير أساليب الحياة من خلال المبادرات التي يطرحها أفراد المجتمع، والدعم اللامحدود من القيادة لكل الابتكارات والأفكار الابتكارية.

وتحدث عن محور استشراف المستقبل، ووضع الخطط للوصول إلى المستقبل، مشيراً إلى أن رؤية الإمارات 2021 تحقق لها مستويات عالمية في مجال التعليم والاقتصاد والأمن وغيرها من المجالات، كما استعرض مبادرات مئوية شرطة أبوظبي 2057، ومشروعاتها المستقبلية في الذكاء الاصطناعي، ودورها في المجال الأمني، والتي تمثلت في مشروعات خاصة بقواعد البيانات الضخمة، ومشروعات الطباعة الثلاثية الأبعاد، ومراكز الشرطة الذكية، وغيرها من المشروعات المستقبلية.