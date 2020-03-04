الامارات | 7 سنوات سجناً والدية الشرعية لقاتل صديقه في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن 7 سنوات سجناً والدية الشرعية لقاتل صديقه في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حكمت محكمة الجنايات في الشارقة على المتهم (م.ف ــ آسيوي) بالسجن سبع سنوات، وإلزامه بدفع الدية الشرعية، وذلك بعد إدانته بقتل صديقه طعناً بالسكين، وتنازل أولياء الدم عن القصاص وقبولهم الدية، إضافة إلى مصادرة أداة الجريمة، والإبعاد عن الدولة بعد انتهاء عقوبته.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن المتهم كان جالساً يشرب الخمر خارج منزله في إحدى المناطق بالشارقة، وجاء إليه صديقه برفقة اثنين آخرين، وطلبوا منه مالاً، إلا أنه رفض إعطاءهم المال، فأخذ صديقه حافظة نقوده وهاتفه النقال، ما دفع المتهم إلى الشجار معه، وسحَب سكيناً وطعنه طعنات متفرقة أدت إلى وفاته، وبعدها قام المتهم بإبلاغ الشرطة بالواقعة وهرب، وتم ضبطه بعد يومين من تاريخ الواقعة، واعترف بارتكاب جريمته.

وكانت المحكمة واجهت المتهم بما نسب إليه من اتهام خلال جلسات ماضية، بأن قتل آخر متعمداً طعناً بالسكين، وهو شارب للخمر، فاعترف بشرب الخمر والقتل، وقال إنه تشاجر مع «صديقه» بعد شربه الخمر خارج بيته، وكان مع صديقه شخصان آخران، مشيراً إلى أنه لا يذكر أين وكيف طعن صديقه.

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وأضاف أنه أفاد في أقواله أمام النيابة بأن صديقه بدأ بالاعتداء عليه، فأمسك بالسكين وطعنه.

وكانت المحكمة خلال جلسات المحاكمة، استمعت إلى أقوال شهود الإثبات في القضية، إضافة إلى معرفة طلبات أولياء الدم، الذين قبلوا بطلب الدية وتنازلوا عن القصاص، إذ طلبت زوجة المجني عليه (وكيلة الورثة) الدية الشرعية، وتنازلت عن القصاص.

وكان محامي الدفاع المنتدب قدم مذكرة دفاع في الجلسة الأخيرة للقضية قبل النطق بالحكم فيها، طلب في نهايتها براءة المتهم من تهمة القتل العمد، وتعديل وصف الاتهام بالقتل دفاعاً عن النفس، واحتياطياً استعمال الرأفة والرحمة في محاكمته.

• زوجة المجني عليه طلبت الدية الشرعية وتنازلت عن القصاص.