الامارات | "التربية": قرار التعطيل يشمل كافة المدارس

شكرا لقرائتكم خبر عن "التربية": قرار التعطيل يشمل كافة المدارس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوضحت وزارة التربية والتعليم أن قرار التعطيل يشمل كافة المدارس الحكومية والخاصة، ومؤسسات التعليم العالي. وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت مساء اليوم، عن تعطيل جميع طلبة المدارس ومؤسسات التعليم العالي الحكومية و الخاصة كافة على مستوى الدولة بدءاً من يوم الأحد المقبل ولمدة 4 أسابيع وذلك في إطار الخطوات الوقائية والاحترازية لضمان الحفاظ على سلامة الطلبة وبما يتماشى مع الجهود والإجراءات المتخذة على المستوى الوطني، الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). "التربية" تعلن تعطيل طلبة المدارس ومؤسسات التعليم العالي لمدة 4 أسابيع "الصحة" تعلن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد Advertisements "الإمارات للإفتاء": تواجد المشتبه بإصابتهم بـ"كورونا" في المساجد والتجمعات حرام تعميم مهم من "المعرفة" إلى المدارس الخاصة في دبي "صحة أبوظبي" تعلن تعليق ابتعاث المرضى للعلاج في الخارج بشكل مؤقت بيان من "طيران الإمارات" بخصوص تداعيات "كورونا" Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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