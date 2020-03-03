الامارات | "الصحة" تعلن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد

شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تعلن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة والمجتمع عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد تم رصدها عبر التقصي النشط والمستمر تضمنت شخصين من روسيا وشخصين من إيطاليا وشخصا من ألمانيا وشخصا من كولومبيا تم التعرف عليهم من خلال فحص المخالطين للإصابتين اللتين تم الإعلان عنهما في سباق دراجات طواف الإمارات مسبقاً.

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