الامارات | "صحة أبوظبي" تعلن تعليق ابتعاث المرضى للعلاج في الخارج بشكل مؤقت

شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة أبوظبي" تعلن تعليق ابتعاث المرضى للعلاج في الخارج بشكل مؤقت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الصحة أبوظبي عن تعليق ابتعاث المرضى للعلاج في الخارج بشكل مؤقت، وذلك في إطار حرصها على اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة المرضى، كونها على رأس قائمة أولوياتها، وذلك كما ذكر المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي عبر حسابه عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر".



وستقوم الدائرة بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان حصول المرضى على الخدمات الصحية المناسبة إلى حين الشروع بابتعاث المرضى للعلاج في الخارج من جديد.