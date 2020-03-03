الامارات | عامل يتحول من ضحية اعتداء إلى قاتل

شكرا لقرائتكم خبر عن عامل يتحول من ضحية اعتداء إلى قاتل والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حاول عامل آسيوي الدفاع عن نفسه بتخويف عدد من زملائه بسكين في يده لمنعهم من الاعتداء عليه، فطعن أحدهم وتسبب في وفاته دون أن يقصد قتله، وأحالته النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات بتهمة ارتكاب جناية الاعتداء على جسم الغير المفضي إلى الموت.
وأفاد المشرف على سكن العمال الذي شهد الواقعة بأن علم بطعن أحد العمال فأبلغ الشرطة والإسعاف وعلم لاحقاً أنه توفي في المستشفى، وبمراجعة الكاميرات الأمنية في المكان تبين أن القتيل حاول الاعتداء على المتهم مع مجموعة من أصدقائه المحالين إلى محكمة الجنح، ولحقوا به إلى باب غرفته، فدافع عن نفسه بطعن أحدهم، وتسبب في وفاته.
وقال شاهد من شرطة دبي إن بلاغاً ورد عن مشاجر في أحد سكنات العمال في منطقة جبل علي فانتقل إلى الموقع مع زملائه وقبضوا على المتهم هناك، وتبين أنه كان يحاول الدفاع عن نفسه من اعتداء المجني عليه وآخرين، فطعنه وتسبب في وفاته.
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