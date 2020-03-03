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الامارات | عامل يتحول من ضحية اعتداء إلى قاتل

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محمد فودة-دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حاول عامل آسيوي الدفاع عن نفسه بتخويف عدد من زملائه بسكين في يده لمنعهم من الاعتداء عليه، فطعن أحدهم وتسبب في وفاته دون أن يقصد قتله، وأحالته النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات بتهمة ارتكاب جناية الاعتداء على جسم الغير المفضي إلى الموت.

وأفاد المشرف على سكن العمال الذي شهد الواقعة بأن علم بطعن أحد العمال فأبلغ الشرطة والإسعاف وعلم لاحقاً أنه توفي في المستشفى، وبمراجعة الكاميرات الأمنية في المكان تبين أن القتيل حاول الاعتداء على المتهم مع مجموعة من أصدقائه المحالين إلى محكمة الجنح، ولحقوا به إلى باب غرفته، فدافع عن نفسه بطعن أحدهم، وتسبب في وفاته.

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وقال شاهد من شرطة دبي إن بلاغاً ورد عن مشاجر في أحد سكنات العمال في منطقة جبل علي فانتقل إلى الموقع مع زملائه وقبضوا على المتهم هناك، وتبين أنه كان يحاول الدفاع عن نفسه من اعتداء المجني عليه وآخرين، فطعنه وتسبب في وفاته.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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