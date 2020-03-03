الامارات | مواطنات ينافسن الرجال في برنامج "رواد الفضاء"

شكرا لقرائتكم خبر عن مواطنات ينافسن الرجال في برنامج "رواد الفضاء" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد مساعد المدير مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء للتقنية، مدير برنامج رواد الفضاء، المهندس سالم حميد المري، بأن أكثر من 1000 مواطن ومواطنة سجلوا في البرنامج خلال الساعات الأربعة الأولى، بعد فتح باب التسجيل، عقب تغريدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن الدفعة الثانية من رواد الفضاء، مضيفاً: "زاد عدد المسجلين في البرنامج إلى أكثر من 3000 مواطن ومواطنة، منذ بدء تلقي طلبات الراغبين في المشاركة بالدفعة الثانية من رواد الفضاء، في السادس من ديسمبر الماضي.

وأوضح المري أن نسبة المواطنات المتقدمات للمشاركة حتى يوم أمس، تبلغ 33%، ما يزيد على 1000 مواطنة، فيما يبلغ متوسط عمر المتقدمين 28 عاماً، وأصغرهم طالب عمره 17 عاماً، وأكبرهم بلغ الـ60 عاماً، لافتاً إلى أن غالبية المتقدمين من إمارة أبوظبي، تليها إمارة دبي، ثم الشارقة.

وذكر أن نسبة المتقدمين العاملين في مجالات هندسية، بلغت 31%، ومن ثم تعتبر نسبة حملة التخصصات الهندسية الأعلى بين التخصصات المتقدمة.