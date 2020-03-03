الامارات | "نيويورك أبوظبي" تؤجل الاحتفالات حتى إشعار آخر

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي تأجيل الاحتفالات الخاصة بالتعيين الرسمي لنائب رئيس جامعة نيويورك أبوظبي، ماريت ويسترمان، يومي 8 و9 مارس الجاري، مشيرة إلى أن قرار التأجيل صدر عقب دراسة متأنية، ومشاورات مع شركائها وزملائها في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي مدينة نيويورك، حيث تم اتخاذ قرار التأجيل حتى إشعار آخر، حرصاً على سلامة وصحة الحضور. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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