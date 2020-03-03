الامارات | محمد بن راشد: الأنشطة الاقتصادية المفتوحة للتملك الأجنبي ستراعي الجميع

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: الأنشطة الاقتصادية المفتوحة للتملك الأجنبي ستراعي الجميع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اجتماعاً لمجلس الوزراء، أُقر خلاله القائمة الإيجابية للقطاعات الاقتصادية المتاحة للتملك للاستثمارات الأجنبية بنسبة 100%، تضم 120 نشاطاً اقتصادياً في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات، حيث تستحوذ دولة الإمارات على 40% من إجمالي الاستثمار الأجنبي في المنطقة، مؤكداً سموه أن هذه النسبة سيتم رفعها.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة على "تويتر": "ستراعي قائمة الأنشطة الاقتصادية المفتوحة للتملك الأجنبي الجميع.. وتوجيهاتنا هي خلق أفضل بيئة أعمال للمستثمر الوطني والاستثمارات الأجنبية.. عجلة الاستثمار تتحرك بهذين الجناحين".

وأعلن سموه: "اعتمدنا اليوم أنظمة الفحص الطبي الشامل لكافة الأطفال حديثي الولادة بالدولة، بهدف الرصد المبكر لأي أمراض قد تؤثر على مستقبلهم الصحي.. سيتم فحص جميع الأطفال حديثي الولادة في الدولة ووضع آليات فعالة للتصدي والسيطرة على أي تحديات صحية تواجههم".

وأضاف سموه: "اعتمدنا إنشاء سفارة للدولة في الكونغو.. وقنصلية جديدة في كيب تاون بجنوب إفريقيا.. واتفاقيات تعاون واستثمار مع البرازيل وإندونيسيا ودول إفريقية. مكانة الإمارات وعلاقاتنا كشريك رئيسي في المنطقة لأكبر اقتصادات العالم تتعزز مع إضافة دول جديدة كل يوم لمنظومة تعاوننا الاقتصادي العالمي".