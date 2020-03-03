الامارات | «الصحة» تنفي مغادرة نزلاء الفندقين دون فحوص

شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تنفي مغادرة نزلاء الفندقين دون فحوص والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع صحة ما تم تداوله حول السماح لنزلاء الفندقين اللذين تم تطبيق نظام الحجر الصحي عليهما، بالمغادرة دون إجراء الفحوص الطبية اللازمة.

وأكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنها تتخذ كل الإجراءات اللازمة الخاصة بالتقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم، في إطار إجراءاتها الاحترازية بالتعاون مع الجهات الصحية في الدولة، وذلك حسب المعايير الدولية الخاصة بمنظمة الصحة العالمية.

وأهابت الوزارة بالمواطنين والمقيمين تلقي الأخبار من مصادرها الرسمية في الدولة وعدم تداول أية شائعات ومعلومات مغلوطة، ومتابعة قنوات التواصل الاجتماعي للجهات الرسمية، والوسائل الإعلامية المعتمدة التي تنشر المعلومات الصحيحة.