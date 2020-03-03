الامارات | إزالة العوائق أمام مشروعات البنية التحتية في بنى ياس

شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة العوائق أمام مشروعات البنية التحتية في بنى ياس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية الوثبة، حملة توعية لسكان مدينة بني ياس، تتعلق بإزالة الجلسات والمظلات والخيام التي أمام المنازل، والتي قد تشكل عوائق مشروعات البنية التحتية في مناطق بنى ياس شرق 8، التي تأتي ضمن مشروع إنشاء الطرق الداخلية والبنية التحتية ببني ياس شرق وغرب المرحلة الثانية، وذلك بمشاركة مقاول المشروع وإدارة خدمات المجتمع بالمركز.

وهدفت الحملة إلى دعم تنفيذ مشروعات البنية التحتية، وذلك بإعلام سكان المنطقة بتاريخ بدء الأعمال في المشروع، وتوفير جميع الخدمات المناسبة لسكان المنطقة، وحثهم على السير بحيطة وحذر، واتباع إرشادات السلامة المرورية في منطقة المشروع طوال فترة تنفيذه.

وتضمنت الحملة العمل على توعية السكان بضرورة إزالة العوائق التي أمام المساكن، من جلسات ومظلات وخيام قد تعرقل مشروع تطوير البنية التحتية في المنطقة، كي يتم إنجاز الأعمال بكل سلاسة، وفي المواعيد المحددة لها.