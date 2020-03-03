الامارات | 10 أفكار لمتعاملي «طرق دبي» لتعزيز الخدمات

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أفكار لمتعاملي «طرق دبي» لتعزيز الخدمات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ناقش مجلس المتعاملين بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، 10 أفكار لتعزيز خدمات الهيئة، خلال جلسة حوارية عقدها المجلس في مبنى الهيئة الرئيس، مع متعاملي تصاريح حرم الطريق وشهادات عدم الممانعة، وذلك في إطار استراتيجية الهيئة الرامية إلى التعرف إلى احتياجات ومتطلبات وأفكار ومقترحات متعامليها، وتحقيقاً للغاية الاستراتيجية الثالثة «إسعاد الناس».

وتضمنت الأفكار الـ10 مقترحات تتعلق بنظام تصاريح حرم الطريق، منها استخراج وطباعة إيصالات دفع رسوم التصاريح عبر النظام الإلكتروني الجديد، وإمكانية استرجاع مبلغ التأمين إلكترونياً بدلاً من استرجاعه يدوياً، وتوحيد الإجراءات بين الشركاء، بحيث تكون في مكان واحد مثل إجراءات «اتصالات» و«دو»، وتقليص مدة الحصول على التصريح من ثلاثة أشهر إلى شهر واحد على الأكثر، إلى جانب مقترحات بشأن ربط نظام «استغلال المواقف» مع نظام تصاريح حرم الطريق، وتغيير الشروط الفنية لمواصفات تصاريح الحواجز المستخدمة في التحويلات، وإضافة أكثر من بريد إلكتروني بالنظام الجديد، لتصل جميع الإشعارات إلى الشركات والأشخاص المخولين بهدف التحديث ومتابعة المعاملات.

بدأ اللقاء بعرض مرئي عن نظام تصاريح حرم الطريق «RTA ROWPS»، ونظام شهادات عدم الممانعة «ENOC»، تخللته نقاشات واسعة.

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وقد أوصى مجلس المتعاملين بإدخال هذه المقترحات إلى نظام إدارة علاقات المتعاملين «CRM» لدراستها وإمكانية تنفيذ القابل منها للتطبيق، في الوقت الذي أشاد فيه الحضور بروح الشفافية والعناية، والاهتمام بكل الأفكار والمقترحات خلال الجلسة.

حضر الجلسة عضو مجلس المديرين ورئيس مجلس المتعاملين محمد عبيد الملا، ومدير إدارة حرم الطريق عادل المرزوقي، ومدير إدارة إسعاد المتعاملين ونائب رئيس مجلس المتعاملين مهيلة الزحمي، ومديري أقسام إدارة حرم الطريق بالهيئة، إلى جانب 228 ممثلاً لشركات المقاولات والمطورين والاستشاريين والشركاء الاستراتيجيين.