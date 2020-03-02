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الامارات | "التربية" اجراءات ضد المدارس التي تخالف قرار تعليق الأنشطة والفعاليات الطلابية والأنشطة الطلابية

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مصباح أمين-رأس الخيمة، أمين الجمال_دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رصدت "الإمارات اليوم" مخالفة مدارس خاصة قرار وزارة التربية والتعليم بتعليق جميع الأنشطة والفعاليات الطلابية في الدولة حتى إشعار آخر، بإقامة فعاليات وحفلات تراثية وغذائية وثقافية بحضور فرق فنية، وعزت المدارس تنفيذها للفعاليات قبل صدور قرار الوزارة لعدم انتباهها من وصول القرار عبر الإميل صباح الأحد الماضي إلا بعد تنفيذ الفعاليات.

ومن جهتها اعتبرت وزارة التربية والتعليم تنظيم فعاليات مدرسية، بعد صدور قرار تعليق كافة الفعاليات والرحلات والأنشطة المدرسية، مخالفةً تستوجب اتخاذ عدة إجراءات ضد المدرسة التي ترتكبها.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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