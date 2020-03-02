الامارات | مدرسة خاصة تعمم إقراراً بخصوص "كورونا" على ذوي طلابها

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرسة خاصة تعمم إقراراً بخصوص "كورونا" على ذوي طلابها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى أولياء أمور طلبة في مدرسة خاصة بدبي، إخطارات من إدارتها، تدعوهم فيها إلى تقديم معلومات حول تاريخ سفر الطالب أو أحد أقاربه في آخر 28 يوماً، والإبلاغ عن أي تحديث على المعلومات المعطاة بشكل مستمر في حال السفر.

وأكدت المدارس أن هذا الإجراء يأتي في إطار تعزيز السلامة للطلبة والمجتمع داخل دولة الإمارات، من خلال الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة للتقليل من احتمالية انتقال عدوى فيروس كورون الجديد.

وأرفقت المدرسة بالتعميم "نموذج إقرار بالسفر"، أصدرته هيئة الصحة بدبي، وجاء فيه: "حفاظاً على صحة وسلامة طفلك وزملائه في الفصل، وبقية الطلبة والموظفين في المدرسة، ووفقاً لسياسة الوقاية والمكافحة الحالية لفيروس كورونا المستجد، توصي الهيئة بتقديم معلومات بشأن تاريخ سفر الطالب أو أحد أقاربه في آخر 28 يوماً، والإبلاغ عن أي تحديث على المعلومات المعطاة بشكل مستمر في حال السفر".

ودعت الهيئة ذوي الطلبة إلى تسجيل البينات التي يتضمنها الإقرار، في حال كان الطالب أو أحد أقاربه زار واحدة من سبع دول، هي الصين، وهونج كونج، وكوريا الجنوبية، وإيران، واليابان، وسنغافورة، وإيطاليا، مشددة على ضرورة التأكد من إعادة هذا النموذج إلى العيادة المدرسية، بمجرد عودة الطالب أو أحد أقاربه من السفر من هذه البلدان.

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وتضمن النموذج تحديد اسم الطالب، والمدرسة، والصف، وتاريخ سفره، أو سفر أحد أقاربه، قبل 28 يوماً، والبد التي زارها، ومدة الزيارة، وإذا ما كان قد خالط أحد المصابين بفيروس كورونا، وتحديد حالته الصحية، سواء عانى من أعراض حمى أو أنفلونزا أثناء العودة أم لا.

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