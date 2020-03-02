الامارات | "الصحة" تنفي مغادرة نزلاء الفندقين المطبق الحجر الصحي عليهما دون فحوصات

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ما تم تداوله حول السماح لنزلاء الفندقين اللذين تم تطبيق نظام الحجر الصحي عليهما المغادرة دون اجراء الفحوصات اللازمة. وأكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة الخاصة بالتقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم، في إطار إجراءاتها الاحترازية بالتعاون مع الجهات الصحية بالدولة وذلك حسب المعايير الدولية الخاصة بمنظمة الصحة العالمية. وأهابت الوزارة بالمواطنين والمقيمين تلقي الأخبار من مصادرها الرسمية وعدم تداول الشائعات والمعلومات المغلوطة، ومتابعة قنوات التواصل الاجتماعي للجهات الرسمية، والوسائل الإعلامية المعتمدة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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