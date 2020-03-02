الامارات | تشكيل لجنة لدراسة التعليم عن بعد بالشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجنة لدراسة التعليم عن بعد بالشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الشارقة للتعليم الخاص عن تشكيلها لجنة لدراسة التعليم عن بعد عند الأزمات، وسوف يتم تطبيق ذلك على 5 مدارس خاصة في الشارقة كمرحلة تجريبية، على أن يتم تعميم التجربة على جميع المدارس الخاصة بالشارقة خلال أسبوعين.

وكانت هيئة الشارقة للتعليم الخاص وزعت الأسبوع الماضي بيانا على إدارات المدارس الخاصة تخطرهم فيه بمخاطبة أولياء الأمور بضرورة إبقاء أبنائهم في المنازل حال إصابتهم بالزكام أو السعال او الحمى إلى حين التعافي التام من المرض، وذلك حرصاً من الهيئة على تطبيق القواعد الإرشادية والإجراءات الاحترازية للوقاية من احتمالية انتقال عدوى فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".