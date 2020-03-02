الامارات | جامعة زايد تنفي وجود إصابة بفيروس كورونا في كادرها

شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة زايد تنفي وجود إصابة بفيروس كورونا في كادرها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفت جامعة زايد إشاعة وجود حالة إصابة بفيروس" كورونا" في الجامعة، ودعت الجميع إلى تفادي نقل الإشاعات التي تسبب الارتباك بين الطلبة والموظفين و المجتمع الإماراتي ككل.

وكانت دائرة الصحة أبوظبي قد شدد على ضرورة استقاء المعلومات الخاصة بفيروس "كوفيد 19 " من المصادر الرسمية، ومتابعة النشرات والتحديثات التي تصدرها الجهات المختصة، التي ستواصل التعامل بشفافية تامة بخصوص تطورات الوضع الصحي وجميع الجهود المبذولة، دعت الجمهور الي عدم تداول الشائعات والتأكد من مصداقية المصدر.