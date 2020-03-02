الامارات | شرطة دبي تضبط ساعات مقلدة بمليار و239 مليون درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تضبط ساعات مقلدة بمليار و239 مليون درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي العميد جمال الجلاف عم عملية أسفرت عن ضبط ساعات مقلدة بقيمة مليار و239 مليون درهم تتضمن تشكيلة متنوعة من أفخم الساعات مثل رولكس وكارتيير. من جهته ذكر مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية العقيد صلاح بو عصيبة إن الساعات أخفيت في شقتين أشرف عليهما متهمين آسيويين، لافتا إلى أن إجمالي الساعات المضبوطة 29 ألفا و187 ساعة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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