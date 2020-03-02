الامارات | «صحة دبي» تبحث تطوير الملف الطبي الإلكتروني

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة دبي» تبحث تطوير الملف الطبي الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث مدير عام هيئة الصحة بدبي، حميد محمد القطامي، أمس، مع وفد يمثل شركة «ايبيك»، تطوير مشروع الملف الطبي الإلكتروني الشامل (سلامة)، الذي يعتمد على أحدث التقنيات والنظم المتكاملة، والحلول الذكية القادرة على استيعاب التطورات المستقبلية للنظام الصحي بدبي.

وركز الاجتماع على فرص تعزيز الشراكة الاستراتيجية في تنفيذ مشروع «نابض»، الهادف إلى إنشاء ملف طبي إلكتروني موحد للمريض على مستوى القطاعين العام والخاص، بما يضمن توفير رعاية صحية عالية الجودة، متماشية مع أفضل المعايير والممارسات العالمية، وتسهم بشكلٍ فاعل في جعل دبي النموذج الصحي العالمي المبتكر.

وناقش الاجتماع التعاون في مجالات التدريب المهني على «نظام إيبك» لتطوير الواجهة العربية لتطبيق MyChart لنظام «سلامة».