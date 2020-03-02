الامارات | «مساندة» تُنجز مشروع طرق داخلية وبنية تحتية في الشوامخ

شكرا لقرائتكم خبر عن «مساندة» تُنجز مشروع طرق داخلية وبنية تحتية في الشوامخ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سلّمت شركة أبوظبي للخدمات العامة (مساندة) مشروع الطرق الداخلية والبنية التحتية لحوضي «7» و«12» بمنطقة الشوامخ، مشيرة إلى أنها أنجزت أعمال المشروع بالكامل بالتعاون مع دائرة الشؤون البلدية والنقل، وفقاً لأعلى المعايير وأرقى المواصفات العالمية، وذلك بكلفة إجمالية بلغت 254.4 مليون درهم.

وأوضحت «مساندة» أن المشروع تضمن إنشاء طرق داخلية وبنية تحتية لأراضٍ سكنية على مساحة تبلغ نحو 2.2 مليون متر مربع، كما اشتمل على تنفيذ أعمال طرق ورصف وبنية تحتية متكاملة، بما في ذلك أعمال شبكات تصريف مياه الأمطار، ومياه الشرب، والصرف الصحي، وكل من شبكات الاتصالات، وإنارة الطرق، والكهرباء مع المحطات الفرعية لها بعدد 28 محطة فرعية.

وأفادت بأن المشروع يخدم 732 قطعة أرض سكنية، وتسعة مساجد، وثلاث مدارس، و13 حديقة، و12 مرفقاً حكومياً وتجارياً، وغيرها، حيث يوفر خدمات بنية تحتية متكاملة لقاطني المنطقة بالكامل، إضافة إلى خدمات مختلفة تتضمن ممرات مشاة تغطي جميع المنطقة.

وبينت «مساندة» أن المشروع تضمن تنفيذ شبكة للطرق الداخلية بطول 37 كيلومتراً، وشمل أيضاً تمديد كابلات كهربائية بطول 117 كيلومتراً، وبناء وتركيب خطوط مياه بأقطار مختلفة مع الملحقات كافة بطول 44 كيلومتراً.